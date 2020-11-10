ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Перемир'я в Карабасі: Алієв заявив про спільну миротворчу місію Росії і Туреччини

Вівторок 10 листопада 2020 01:41
Перемир'я в Карабасі: Алієв заявив про спільну миротворчу місію Росії і Туреччини
Фото: Ільхам Алієв (facebook.com LiderIlhamAliyev)
Автор: Инна Собора

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що до складу миротворчої місії увійде російський і турецький контингент. У той же час, кількість турецьких військових поки не оголошено.

Про це повідомляє російська служба BBC.

Алієв заявив, що угода відповідає інтересам народів як Азербайджану, так і Вірменії. Також він назвав досягнуті домовленості "перемогою в карабаській війні".

Раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що в зону конфлікту в Нагірному Карабасі будуть введені російські миротворці.

Очікується, що уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж Лачинського коридору розгортається миротворчий контингент РФ у кількості 1960 військовослужбовців зі стрілецькою зброєю, 90 бронетранспортерів, 380 одиниць автомобільної та спеціальної техніки.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що підписав спільну заяву з президентами Азербайджану і Росії про припинення війни в Нагірному Карабасі з 10 листопада.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Нагорный Карабахперемириемиротворцы

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся