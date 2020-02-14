Перемирие, достигнутое США и талибами, распространится на весь Афганистан

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Марк Эспер заявил, что США и талибы договорились о семидневном перемирии. Об этом сообщает AP.

По словам Эспера, Соединенные Штаты и талибы достигли соглашения о перемирии, которое вступит в силу "очень скоро" и может привести к выводу американских войск из Афганистана.

Чиновник сказал, что соглашение о семидневном "сокращении насилия", за которым последуют всеафганские мирные переговоры в течение 10 дней, является "очень конкретным" и охватывает всю страну, включая афганские силы.

Ранее РБК-Украина писало, что в случае сокращения насилия со стороны талибов может быть заключено мирное соглашение до конца февраля.

Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп подтвердил желание вывести американские войска из Афганистана. По его словам, Вашингтон работает над тем, чтобы положить конец самой продолжительной войне Америки.

Отметим, газета The Washington Post опубликовала ранее засекреченные документы о военной операции Соединенных Штатов в Афганистане, которые свидетельствуют о сокрытия реального состояния войны. Отмечается, что американские чиновники на протяжении 18 лет боевых действий в Афганистане скрывали факт невозможности победы в этой войне. Американское командование в Кабуле и Белый дом искажали статистику для того, чтобы в обществе создавалось впечатление, что США побеждают.