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Перемирие на Донбассе: в ТКГ договорились о создании механизма контроля

Киев, Суббота 19 сентября 2020 20:02
Перемирие на Донбассе: в ТКГ договорились о создании механизма контроля
Фото: Леонид Кравчук (УНИАН)
Автор: Дмитрий Левицкий

Во время прошлого заседания Трехсторонней контактной группы стороны договорились о создании механизма двухстороннего контроля за соблюдением перемирия на Донбассе. Об этом договорились после срыва совместной инспекции украинских позиций.

Об этом в интервью изданию "Страна" заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

Однако, что будет собой представлять этот механизм контроля глава украинской делегации не объяснил.

Напомним, 9 сентября на после обострения на Донбассе на заседании ТКГ договорились о проведении совместной инспекции украинских позиций вблизи Шумов. Это было предложение делегации Украины из-за обвинения со стороны так называемой "ДНР" в нарушении условий перемирия. Инспекция планировалась на 10 сентября.

Однако в последний момент совместную инспекцию перенесли из-за действия боевиков, которые начали выдвигать новые требования.

После этого оккупанты обстреляли позиции украинских военных, где должна была состояться совместная инспекция.

Из-за обстрела совместная инспекция вблизи Шумов была полностью отменена.

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