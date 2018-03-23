Перемирие на Донбассе сорвано, - штаб

На Донецком направлении из минометов обстреляли Авдеевку

Российско-оккупационные войска на Донбассе сорвали перемирие, которое до этого содержалось в течении двух суток. По состоянию на 18:00 в пятницу, 23 марта, зафиксирован один обстрел, говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

"В частности, на Донецком направлении из 120 мм минометов враг обстрелял населенный пункт Авдеевка. Всего было осуществлено шесть минометных выстрелов. По предварительной информации, разрушены два дачных дома и сарай", - сообщает штаб.

Отмечается, что на Луганском направлении обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется украинскими защитниками.

#АТОподії #АТОречник #Donbas #spokesperson #statement Зведення Прес-центру штабу АТО станом на 18.00 23 березня 2018... Опубліковано Прес-центр штабу АТО 23 березень 2018 р.

Напомним, в Минобороны сообщили, что 22 марта 2018 года на Донбассе второй день подряд было зафиксировано полное соблюдение режима прекращения огня. Ранее в штабе АТО также подтвердили, что в зоне проведения антитеррористической операции в течение суток 22 марта боевики придерживались режима полной тишины.