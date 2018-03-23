Перемир'я на Донбасі зірвано, - штаб

На Донецькому напрямку з мінометів обстріляли Авдіївку

Російсько-окупаційні війська на Донбасі зірвали перемир'я, яке до цього утримувалося протягом двох діб. Станом на 18:00 у п'ятницю, 23 березня, зафіксовано один обстріл, йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО у Facebook.

"Зокрема на Донецькому напрямку зі 120 мм мінометів ворог обстріляв населений пункт Авдіївка. Загалом було здійснено шість мінометних пострілів. За попередньою інформацією зруйновано два присадибних будинки та сарай", - повідомляє штаб.

Зазначається, що на Луганському напрямку обстрілів з боку противника не зафіксовано. Ситуація по всій лінії розмежування сторін надійно контрольована українськими захисниками.

#АТОподії #АТОречник #Donbas #spokesperson #statement Зведення Прес-центру штабу АТО станом на 18.00 23 березня 2018... Опубліковано Прес-центр штабу АТО 23 березень 2018 р.

Нагадаємо, у Міноборони повідомили, що 22 березня на Донбасі другий день поспіль було зафіксовано повне дотримання режиму припинення вогню. Раніше у штабі АТО також підтвердили, що в зоні проведення антитерористичної операції протягом доби 22 березня бойовики дотримувалися режиму повної тиші.