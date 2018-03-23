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У Міноборони підтвердили дотримання перемир’я на Донбасі другий день поспіль

НовиниНадзвичайні події    23.03.2018 - 13:19
Фото: українські військові на Донбасі (facebook.com-ato.news)
Фото: українські військові на Донбасі (facebook.com-ato.news)

Українські військові у повній мірі дотримуються мінських угод

На Донбасі другий день поспіль зафіксовано повне дотримання режиму припинення вогню. Про це на брифінгу щодо ситуації на Донбасі за минулу добу, 22 березня, повідомив спікер Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк.

"В районі проведення операції стримування і відсічі російської збройної агресії протягом минулої доби, 22 березня, другий день поспіль зафіксовано повне дотримання режиму припинення вогню з початку всеохоплюючого перемир’я, встановленого з опівночі 5 березня", - заявив він.

Як зазначив Гуцуляк, українські військові у повній мірі дотримуються мінських угод, ситуація на Донбасі перебуває під контролем наших захисників.

Нагадаємо, раніше у прес-центрі штабу АТО повідомляли, що в зоні проведення антитерористичної операції (АТО) протягом доби 22 березня бойовики дотримувалися режиму повної тиші. Штаб повідомляв, що українські військовослужбовці продовжують неухильно дотримуватися оголошеного з півночі 5 березня перемир'я і мінських угод.

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Теги: Міністерство оборони України, Донбас, перемирие
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