Перемирие на Донбассе реализуется по первому сценарию, утвержденному СНБО

Фото: Алексей Данилов (РБК-Украина)

Всего есть 5 сценариев урегулирования ситуации на Донбассе

На Донбассе полное прекращение огня реализуется в рамках сценария, утвержденного на заседании Совета национальной безопасности и обороны перед нормандской встречей в Париже в декабре 2019 года. Это был первый из 5 сценариев.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телеканала "Украина 24".

"5 декабря 2019 года прошло заседание СНБО, на котором рассматривалось 5 сценариев развития событий на территории Донецкой и Луганской области. И мы сей час работаем по первому утвержденному сценарию, с которым ехал Владимир Зеленский на саммит в Париж 9 декабря. У него за плечами было решение СНБО. Оно является действительным, оно до сих пор в силе", - сказал Данилов.

Он добавил, что президент "дает год для того, чтобы решить эту ситуацию".

"Год будет истекать 9 декабря. После того как 9 декабря пройдет, мы будем понимать, что мы будем делать дальше. Мы дали попытку нашему противнику еще раз мирно уйти с нашей страны", - заявил Данилов.

Напомним, ранее сообщалось, что на внеочередном заседании ТКГ обсудят обстрелы на Донбассе, которые происходили после оглашения полного прекращения огня с 27 июля.

РБК-Украина писало, что на протяжении минувших суток на Донбассе были зафиксированы три факта нарушения "тишины".