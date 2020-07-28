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Перемир'я на Донбасі реалізується за першим сценарієм, затвердженим РНБО

Київ, Вівторок 28 липня 2020 20:49
Перемир'я на Донбасі реалізується за першим сценарієм, затвердженим РНБО
Фото: Олексій Данилов (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

Всього є 5 сценаріїв врегулювання ситуації на Донбасі

На Донбасі повне припинення вогню реалізується в рамках сценарію, затвердженому на засіданні Ради національної безпеки та оборони перед нормандською зустріччю в Парижі в грудні 2019 року. Це був перший з 5 сценаріїв.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данилов в ефірі телеканалу "Україна 24".

"5 грудня 2019 року відбулося засідання РНБО, на якому розглядалося 5 сценаріїв розвитку подій на території Донецької та Луганської області. І ми сьогодні працюємо за першим затвердженим сценарієм, з яким їхав Володимир Зеленський на саміт в Париж 9 грудня. У нього за плечима було рішення РНБО. Воно є дійсним, воно досі в силі", - сказав Данилов.

Він додав, що президент "дає рік для того, щоб вирішити цю ситуацію".

"Рік буде стікати 9 грудня. Після того, як 9 грудня пройде, ми будемо розуміти, що ми будемо робити далі. Ми дали спробу нашому супротивнику ще раз мирно піти з нашої країни", - заявив Данілов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на позачерговому засіданні ТКГ обговорять обстріли на Донбасі, які відбувалися після оголошення повного припинення вогню з 27 липня.

РБК-Україна писало, що впродовж минулої доби на Донбасі були зафіксовані три факту порушення "тиші".

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