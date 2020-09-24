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Перемирие на Донбассе: боевики применяли гранатомет и беспилотники

Донбасс, Четверг 24 сентября 2020 07:38
Перемирие на Донбассе: боевики применяли гранатомет и беспилотники
Фото: ООС на Донбассе (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Инна Собора

За прошедшие сутки, 23 сентября, на Донбассе зафиксировано три нарушения со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Боевых потерь вследствие вражеских выстрелов не было.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Так, на Приазовье, вопреки перемирию, задокументировали пролеты двух беспилотных летательных аппаратов боевиков с пересечением линии разграничения. Украинскими средствами радиоэлектронной борьбы были подавлены вражеские БПЛА типа "Квадрокоптер" и "Фантом-4".

Кроме того, вблизи Попасной боевики дважды стреляли по украинским позициям с автоматического станкового гранатомета. Военные ООС огонь в ответ не открывали.

С начала текущих суток, 24 сентября, нарушений режима тишины на всех участках линии разграничения не зафиксировано. Потерь нет.

Напомним, на Донбассе в районе населенного пункта Пески подорвались на мине двое украинских военных.

РБК-Украина писало, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ за сутки 22 сентяря зафиксировала 157 нарушений в Донецкой области.

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