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Перемир'я на Донбасі: бойовики застосовували гранатомет та безпілотники

Донбас, Четвер 24 вересня 2020 07:38
Перемир'я на Донбасі: бойовики застосовували гранатомет та безпілотники
Фото: ООС на Донбасі (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Инна Собора

Упродовж минулої доби, 23 вересня, на Донбасі зафіксовано три порушення з боку збройних формувань Російської Федерації. Бойових втрат унаслідок ворожих пострілів не було.

Про це повідомили у прес-центрі штабу ООС.

Так, на Приазов’ї, всупереч перемир'ю, задокументовано прольоти двох безпілотних літальних апаратів бойовиків із перетином лінії розмежування. Українськими засобами радіоелектронної боротьби ворожі БПЛА типу "Квадрокоптер" і "Фантом-4" було подавлено.

Крім того, поблизу Попасної бойовики двічі стріляли по українським позиціям з автоматичного станкового гранатомета. Військові ООС вогонь у відповідь не відкривали.

Від початку поточної доби, 24 вересня, порушень режиму тиші на всіх ділянках лінії розмежування не зафіксовано. Втрат немає.

Нагадаємо, на Донбасі в районі населеного пункту Піски підірвалися на міні двоє українських військових.

РБК-Україна писало, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ за добу 22 сентяря зафіксувала 157 порушень в Донецькій області.

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