Перемир'я знижує ціни? Нафта рекордно подешевшала після заяв Трампа

Так, ф'ючерси на нафту Brent впали на 84 центи, або 0,8%, до 107,17 долара за барель станом на 03:53 за Гринвічем, тоді як ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate втратили 1,02 долара, або 1,1%, до 93,46 долара за барель.

Обидва бенчмарки торгувалися на 4,6% нижче за тиждень, незважаючи на те, що Brent зріс на 5,7%, а WTI – на 4,6% у четвер через побоювання щодо подальшої ескалації війни.

"Незважаючи на розмови про деескалацію, нафта торгується на основі тривалості війни, а не лише заголовків. Будь-яка пряма шкода нафтовій інфраструктурі або тривалий конфлікт можуть змусити ринки швидко переглянути ціну", – сказала аналітик Phillip Nova Пріянка Сачдева.

За словами експертів, війна позбавила світ 11 млн барелів нафти на день, а Міжнародне енергетичне агентство описує цю кризу як гіршу, ніж два нафтові шоки 1970-х років та російсько-українська війна за газ разом узяті.

Аналітики Macquarie Group заявили, що якщо війна скоро почне згасати, ціни на нафту швидко впадуть у найближчі місяці, але все ще залишаться вище доконфліктного рівня. Однак, за їхніми словами, ціни можуть зрости до 200 доларів, якщо війна затягнеться до кінця червня.

"З кожним днем ​​тиск на ринок зростає. Азійські країни використовують буферні запаси та зважують коригування попиту", – сказав Мукеш Сахдев, засновник і генеральний директор австралійської консалтингової компанії XAnalysts.