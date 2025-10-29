"Перемир'я не зірветься": Трамп виступив "за" удари Ізраїлю у відповідь на атаки ХАМАС

Під час спілкування з пресою журналісти попросили Трампа дати реакцію на новий удар Ізраїлю по Газі. Лідер США дав зрозуміти, що підтримує такі "відповіді" на можливі атаки з боку ХАМАС.

"Наскільки я розумію, вони вбили ізраїльського солдата. Я щойно про це почув, буквально нещодавно. Вони вбили ізраїльського солдата. Тому ізраїльтяни завдали удару у відповідь. І вони повинні були завдати удару у відповідь. Коли таке відбувається - вони повинні відповідати", - заявив Трамп.

Одразу після цього преса запитала, чи не вважає він, що це може зірвати припинення вогню або поставити його під загрозу, на що американський лідер відповів.

"Ні. Ніщо не поставить це під загрозу. Потрібно розуміти: ХАМАС - це дуже мала частина світу на Близькому Сході. І їм потрібно поводитися пристойно... Вони сказали, що поводитимуться добре. І якщо вони будуть хорошими - все буде добре. А якщо не будуть - їх знищать", - заявив глава Білого дому.

Він укотре наголосив, що ХАМАС може бути знищений, додавши, що є багато країн, які готові це зробити.

"У нас багато країн - навіть Японія сьогодні сказала: "Ми хотіли б брати участь на Близькому Сході і модем допомогти, направивши людей, включно з експертами". Але у нас багато країн, які готові це зробити, крім тільки Ізраїлю", - говорив Трамп.

За його словами, нинішній світ "дуже міцний", а ХАМАС виріс, вбиваючи людей і, мабуть, не може зупинитися".

На запитання, чи роззброїть ХАМАС свої сили, президент США сказав, що над цим моментом уже триває робота.

"Ми вже цим займаємося. Це починається, тому що ми переходимо до другої фази, і це починається. Але потрібно розуміти: ХАМАС - це дуже мала частина загального близькосхідного світу. У нас є мир на Близькому Сході. Якщо знадобиться - ми знищимо ХАМАС дуже легко, і на цьому все закінчиться. Але ми б воліли цього не робити. Ми уклали з ним угоду", - резюмував Трамп.