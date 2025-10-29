"Перемирие не сорвется": Трамп выступил "за" удары Израиля в ответ на атаки ХАМАС

Во время общения с прессой журналисты попросили Трампа дать реакцию на новый удар Израиля по Газе. Лидер США дал понять, что поддерживает такие "ответки" на возможные атаки со стороны ХАМАС.

"Насколько я понимаю, они убили израильского солдата. Я только что об этом услышал, буквально недавно. Они убили израильского солдата. Поэтому израильтяне нанесли ответный удар. И они должны были нанести ответный удар. Когда такое происходит - они должны отвечать", - заявил Трамп.

Сразу после этого пресса спросила, не считает ли он, что это может сорвать прекращение огня или поставить его под угрозу, на что американский лидер ответил.

"Нет. Ничто не поставит это под угрозу. Нужно понимать: ХАМАС - это очень малая часть мира на Ближнем Востоке. И им нужно вести себя прилично... Они сказали, что будут вести себя хорошо. И если они будут хорошими - все будет хорошо. А если не будут - их уничтожат", - заявил глава Белого дома.

Он в очередной раз подчеркнул, что ХАМАС может быть уничтожен, добавив, что есть много стран, которые готовы это сделать.

"У нас много стран - даже Япония сегодня сказала: "Мы хотели бы участвовать на Ближнем Востоке и модем помочь, направив людей, включая экспертов". Но у нас много стран, которые готовы это сделать, рп только Израиль", - говорил Трамп.

По его словам, нынешний мир "очень прочный", а ХАМАС вырос, убивая людей и, видимо, ее может остановиться".

На вопрос, разоружит ли ХАМАС свои силы, президент США сказал, что над этим моментом уже идет работа.

"Мы уже этим занимаемся. Это начинается, потому что мы переходим ко второй фазе, и это начинается. Но нужно понимать: ХАМАС - это очень малая часть общего ближневосточного мира. У нас есть мир на Ближнем Востоке. Если понадобится - мы уничтожим ХАМАС очень легко, и на этом все закончится. Но мы бы предпочли этого не делать. Мы заключили с ним соглашение", - резюмировал Трамп.