"Перемир'я" завершилося: Зеленський розповів про подальшу реакцію ЗСУ на атаки РФ

Великоднє "перемир'я" РФ

У суботу, 19 квітня, російський диктатор Володимир Путін оголосив перемир'я на 30 годин. Припинення вогню мало тривати з 18:00 суботи 19 квітня до півночі з неділі на понеділок 21 квітня.

За період чинності перемир'я, на всій території України жодного разу не оголошували повітряну тривогу. Водночас, за даними Генштабу ЗСУ, станом на 22:00 неділі, 20 квітня, на фронті відбулося 86 бойових зіткнень.

Президент Зеленський запропонував продовжити перемир'я щонайменше на 30 днів. Кремль не відреагував на цю пропозицію.

Тим часом припинення вогню у повітрі завершилося. О 00:43 було оголошено повітряну тривогу в Сумській, Харківській та Донецькій областях.

Моніторингові канали повідомляють про загрозу пусків керованих авіабомб у прикордонні, а також проліт розвідувальних дронів у Сумській, Чернігівській та Запорізькій областях.

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