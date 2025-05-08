"Перемир'я" вже не діє? Україною шириться тривога, ворог запустив ракету

Перемир'я Путіна

Варто нагадати, що російський диктатор Володимир Путін днями в односторонньому порядку оголосив "перемир'я" з Україною з 8 по 10 травня.

Попри заяви диктатора на фронті тривають бойові дії. Зокрема, від початку доби росіяни вже скинули на Сумську область майже 100 керованих авіабомб.

На цьому тлі міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що "перемир'я" Путіна виявилося фарсом.

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