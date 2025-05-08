"Перемирие" уже не действует? По Украине распространяется тревога, враг запустил ракету

Перемирие Путина

Стоит напомнить, что российский диктатор Владимир Путин на днях в одностороннем порядке объявил "перемирие" с Украиной с 8 по 10 мая.

Несмотря на заявления диктатора на фронте продолжаются боевые действия. В частности, с начала суток россияне уже сбросили на Сумскую область почти 100 управляемых авиабомб.

На этом фоне министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что "перемирие" Путина оказалось фарсом.

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