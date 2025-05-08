"Перемирие" уже не действует? По Украине распространяется тревога, враг запустил ракету

В Украине вечером четверга, 8 мая, в ряде областей был объявлен сигнал воздушной тревоги из-за угрозы ракетного удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Напомним, жителей областей где объявлена тревога просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. Также стоит напомнить, что в Украине запрещено снимать работу ПВО.

Она двигалась курсом на Кременчуг.

По данным Воздушных сил, около 19:37 в Сумской области была замечена скоростная цель. Уже через несколько минут воздушники сообщили, что ракета была замечена на севере Полтавской области.

Перемирие Путина

Стоит напомнить, что российский диктатор Владимир Путин на днях в одностороннем порядке объявил "перемирие" с Украиной с 8 по 10 мая.

Несмотря на заявления диктатора на фронте продолжаются боевые действия. В частности, с начала суток россияне уже сбросили на Сумскую область почти 100 управляемых авиабомб.

На этом фоне министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что "перемирие" Путина оказалось фарсом.

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