Чому сценарії відрізняються

Аналітики наголошують, що військова ситуація поблизу Костянтинівки відрізняється від ситуації в Олешках. Російські війська не контролюють Костянтинівку повністю, а українські та російські позиції в цьому районі перемішані.

Саме тому, за оцінкою ISW, конфігурація лінії фронту на Донбасі наразі не дозволяє організувати запропоноване припинення вогню.

"Перемир'я в Олешках не може бути моделлю для можливого перемир'я поблизу Костянтинівки, оскільки військові ситуації на фронті відрізняються", - зазначається у звіті ISW.

У чому полягає маніпуляція Кремля

За оцінкою Інституту, Кремль намагається хибно представити Україну стороною, яка не бажає погоджуватися на гуманітарне перемир'я.

Водночас Москва ігнорує пропозицію Києва поширити перемир'я за зразком Олешок на інші населені пункти окупованих частин Херсонської та Запорізької областей.

Аналітики підкреслюють, що українська ініціатива, на відміну від російської пропозиції щодо Костянтинівки, є здійсненною з огляду на географію фронту.