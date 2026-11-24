Почему сценарии отличаются

Аналитики подчеркивают, что военная ситуация вблизи Константиновки отличается от ситуации в Олешках. Российские войска не контролируют Константиновку полностью, а украинские и российские позиции в этом районе перемешаны.

Именно поэтому, по оценке ISW, конфигурация линии фронта на Донбассе сейчас не позволяет организовать предложенное прекращение огня.

"Перемирие в Олешках не может быть моделью для возможного перемирия вблизи Константиновки, поскольку военные ситуации на фронте отличаются", - указывается в отчете ISW.

В чем заключается манипуляция Кремля

По оценке Института, Кремль пытается ложно представить Украину стороной, которая не желает соглашаться на гуманитарное перемирие.

При этом Москва игнорирует предложение Киева распространить перемирие по образцу Олешек на другие населенные пункты оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.

Аналитики подчеркивают, что украинская инициатива, в отличие от российского предложения по Константиновке, осуществима с учетом географии фронта.