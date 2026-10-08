Перемир’я у Чорному морі. Туреччина чекає реакції на свою пропозицію

Мирна ініціатива Туреччини

Фідан наголосив, що посилення атак Росії та України напередодні зими ще більше загрожує навігаційній безпеці в Чорному морі.

Також він додав, що світові держави не повинні дозволити перетворити регіон на новий фронт у війні.

Фідан сказав, що безпеку Європи не можна розглядати окремо від безпеки, можливостей та потенціалу Туреччини.

"Перш ніж застосовувати постійні підходи в політиці безпеки, обговорення мають бути проведені кваліфікованим чином. Інакше може бути вже надто пізно", - сказав він.

За його словами, Туреччина доводить свої попередження та оцінки до України та РФ.

"Ми також пропонуємо певні рішення щодо цього питання обом сторонам. Але зараз, прямо перед початком зими, обидві сторони ведуть масштабний наступ, намагаючись здобути воєнну перевагу одна над одною", - зазначив він.

Атака на турецькі судна

Фідан додав, що також постраждали:

судна під турецьким прапором,

судна, що належать Туреччині,

судна з турецьким екіпажем.

"Ми робимо все можливе, щоб покласти край цій ситуації", - сказав він.

Фідан заявив, що напади не лише завдають шкоди персоналу та суднам, але й створюють ризики для продовольчої безпеки, особливо коли партії зерна не досягають міжнародних ринків.

"Нам потрібно запобігти цій ситуації", - сказав він.

Нагадаємо, раніше ініціативу Туречични з припинення бойових дій у Чорному морі підтримали ООН, ЄС, США, Єгипет та Індія.