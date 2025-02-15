ua en ru
Сб, 15 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мюнхенська конференція Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Келлог розповів про наступні кроки США щодо миру після своєї поїздки до України

Субота 15 лютого 2025 15:30
UA EN RU
Келлог розповів про наступні кроки США щодо миру після своєї поїздки до України Фото: Кіт Келлог (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Спецпредставник Трампа з питань України Кіт Келлог підтвердив, що наступного тижня відвідає Київ. Після своєї поїздки буде порівняння позицій сторін щодо миру, і ці результати будуть обговорюватися з президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Келлога на Українському ланчі з нагоди Мюнхенської конференції з безпеки.

"Наступного тижня їду в Україні, потім порівняємо наші записи (зі спецпредставником Трампа Стівеном Віткоффом - ред.), поїдемо поговоримо в Овальний кабінет з президентом. Що кажуть союзники, як вони собі уявляють сталий мир, як вони говорять про забезпечення кордонів. І треба це все скласти в рамку, з якою треба працювати, якої раніше не було", - сказав Келлог про кроки після візиту до України.

Зазначимо, що Келлог також пояснив, яке має відношення Віткофф до питання російсько-української війни. Зокрема, Трамп доручив йому займатися цієї справою і відповідати безпосередньо за напрямок Росії, а Келлог відповідає за український та європейський. Двійний шлях зроблено для того, щоб прискорити процес.

"Якщо ми подивимось на двійний шлях. Важливо розуміти, у нас одночасно є напрямок України та напрямок росії. У нас представник Віткофф задіяний, бо відповідає за російський напрямок. Я відповідаю - за український та європейський. Ми це робимо для швидкості, бо питання - коли це закінчиться", - пояснив він.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мюнхенська конференція з безпеки Війна в Україні Мирні переговори Російська Федерація
NEWS
Путін не хоче миру, а Європі потрібна єдина армія. Про що сказав Зеленський у Мюнхені
Путін не хоче миру, а Європі потрібна єдина армія. Про що сказав Зеленський у Мюнхені
DAILY
Історик Василь Расевич: В СРСР синагоги перетворювали на склади, а іврит витісняли з побуту
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Історик Василь Расевич: В СРСР синагоги перетворювали на склади, а іврит витісняли з побуту