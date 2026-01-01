ua en ru
Чт, 01 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Переміг злочинність? Трамп оголосив про виведення Нацгвардії з трьох міст США

Четвер 01 січня 2026 05:48
UA EN RU
Переміг злочинність? Трамп оголосив про виведення Нацгвардії з трьох міст США Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація виводить Нацгвардію з Чикаго, Лос-Анджелеса і Портленда. При цьому додав, що федеральні сили "повернуться", якщо рівень злочинності зросте.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами Трампа, розміщення військ у Лос-Анджелесі, Чикаго, Вашингтоні, Мемфісі та Портленді було необхідним для боротьби зі злочинністю та захисту федеральної власності й персоналу від протестувальників.

"Ми виводимо Національну гвардію з Чикаго, Лос-Анджелеса і Портленда, незважаючи на те, що рівень злочинності значно знизився завдяки присутності цих чудових патріотів у цих містах, і тільки завдяки цьому факту. Ми повернемося, можливо, в зовсім іншому і сильнішому обличчі, коли рівень злочинності знову почне зростати - це лише питання часу", - написав Трамп.

Заява президента прозвучала незадовго до того, як у середу федеральний апеляційний суд ухвалив, що його адміністрація має повернути сотні військовослужбовців Нацгвардії Каліфорнії під контроль губернатора Гевіна Ньюсома.

Раніше 23 грудня Верховний суд США заблокував спробу Трампа розмістити Нацгвардію в Іллінойсі, що підірвало його юридичне обгрунтування відправки солдатів в інші штати. Суд заявив, що повноваження президента щодо встановлення федерального контролю над військами Нацгвардії, ймовірно, застосовуються тільки у "виняткових" обставинах.

Reuters зазначає, що місцеві лідери міст, де була розміщена Нацгвардія, а також демократи - кажуть, що розгортання військ було непотрібним. Вони звинуватили адміністрацію Трампа в перевищенні повноважень на федеральному рівні та перебільшенні окремих випадків насильства з метою виправдання відправки військ.

Судді своєю чергою, які розглядають позови від міст, що оскаржують розміщення військ, неодноразово виносили одну й ту саму постанову.

У цих постановах було сказано, що адміністрація Трампа перевищила свої повноваження. Також судді дійшли висновку про відсутність доказів, які підтверджували б необхідність присутності Нацгвардії для захисту федеральної власності від протестувальників.

Нагадаємо, що восени 2025 року судді розходилися в думках щодо дій Трампа.

Зокрема, 4 жовтня федеральний суд штату Орегон у США заборонив Трампу розміщувати в Портленді підрозділи Нацгвардії.

Однак за кілька тижнів апеляційний суд ухвалив, що глава Білого дому може направляти Нацгвардію до Портленда, незважаючи на заперечення керівництва міста і штату.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Лос-Анджелес
Новини
Трамп репостнув статтю про роль Путіна у зриві миру
Трамп репостнув статтю про роль Путіна у зриві миру
Аналітика
Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем