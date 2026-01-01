Переміг злочинність? Трамп оголосив про виведення Нацгвардії з трьох міст США

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація виводить Нацгвардію з Чикаго, Лос-Анджелеса і Портленда. При цьому додав, що федеральні сили "повернуться", якщо рівень злочинності зросте.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За словами Трампа, розміщення військ у Лос-Анджелесі, Чикаго, Вашингтоні, Мемфісі та Портленді було необхідним для боротьби зі злочинністю та захисту федеральної власності й персоналу від протестувальників.

"Ми виводимо Національну гвардію з Чикаго, Лос-Анджелеса і Портленда, незважаючи на те, що рівень злочинності значно знизився завдяки присутності цих чудових патріотів у цих містах, і тільки завдяки цьому факту. Ми повернемося, можливо, в зовсім іншому і сильнішому обличчі, коли рівень злочинності знову почне зростати - це лише питання часу", - написав Трамп.

Заява президента прозвучала незадовго до того, як у середу федеральний апеляційний суд ухвалив, що його адміністрація має повернути сотні військовослужбовців Нацгвардії Каліфорнії під контроль губернатора Гевіна Ньюсома.

Раніше 23 грудня Верховний суд США заблокував спробу Трампа розмістити Нацгвардію в Іллінойсі, що підірвало його юридичне обгрунтування відправки солдатів в інші штати. Суд заявив, що повноваження президента щодо встановлення федерального контролю над військами Нацгвардії, ймовірно, застосовуються тільки у "виняткових" обставинах.

Reuters зазначає, що місцеві лідери міст, де була розміщена Нацгвардія, а також демократи - кажуть, що розгортання військ було непотрібним. Вони звинуватили адміністрацію Трампа в перевищенні повноважень на федеральному рівні та перебільшенні окремих випадків насильства з метою виправдання відправки військ.

Судді своєю чергою, які розглядають позови від міст, що оскаржують розміщення військ, неодноразово виносили одну й ту саму постанову.

У цих постановах було сказано, що адміністрація Трампа перевищила свої повноваження. Також судді дійшли висновку про відсутність доказів, які підтверджували б необхідність присутності Нацгвардії для захисту федеральної власності від протестувальників.