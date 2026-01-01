Победил преступность? Трамп объявил о выводе Нацгвардии из трех городов США

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация выводит Нацгвардию из Чикаго, Лос-Анджелеса и Портленда. При этом добавил, что федеральные силы "вернутся", если уровень преступности вырастет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По словам Трампа, размещение войск в Лос-Анджелесе, Чикаго, Вашингтоне, Мемфисе и Портленде было необходимо для борьбы с преступностью и защиты федеральной собственности и персонала от протестующих.

"Мы выводим Национальную гвардию из Чикаго, Лос-Анджелеса и Портленда, несмотря на то, что уровень преступности значительно снизился благодаря присутствию этих замечательных патриотов в этих городах, и только благодаря этому факту. Мы вернемся, возможно, в совершенно ином и более сильном обличье, когда уровень преступности снова начнет расти - это лишь вопрос времени", - написал Трамп.

Заявление президента прозвучало незадолго до того, как в среду федеральный апелляционный суд постановил, что его администрация должна вернуть сотни военнослужащих Нацгвардии Калифорнии под контроль губернатора Гэвина Ньюсома.

Ранее 23 декабря Верховный суд США заблокировал попытку Трампа разместить Нацгвардию в Иллинойсе, что подорвало его юридическое обоснование отправки солдат в другие штаты. Суд заявил, что полномочия президента по установлению федерального контроля над войсками Нацгвардии, вероятно, применяются только в "исключительных" обстоятельствах.

Reuters отмечает, что местные лидеры городов, где была размещена Нацгвардия, а также демократы - говорят, что развертывание войск было ненужным. Они обвинили администрацию Трампа в превышении полномочий на федеральном уровне и преувеличении отдельных случаев насилия с целью оправдания отправки войск.

Судьи в свою очередь, которые рассматривают иски от городов, которые оспаривают размещение войск - неоднократно выносили одно и то же постановление.

В этих постановлениях было сказано, что администрация Трампа превысила свои полномочия. Также судьи пришли к выводу об отсутствии доказательств, которые подтверждали бы необходимость присутствия Нацгвардии для защиты федеральной собственности от протестующих.