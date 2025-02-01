Переміг без бою. Чому Трамп погрожує митом країнам БРІКС та чи в безпеці долар

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БРІКС – це міжурядова організація, яку заснували у 2009 році. Спочатку до її складу входили Бразилія, Росія, Індія та Китай, але згодом до групи доєдналися ще шість країн. Загальний валовий внутрішній продукт усіх країн-учасниць займає понад чверть світового ВВП, а найбільшу частину – Китай. Група представляє майже половину населення світу і вважається аналогом G7.

Чому Трамп почав погрожувати високими митами

У четвер, 30 січня, президент США Дональд Трамп знову пригрозив накласти 100%-і тарифи на країни БРІКС, якщо вони намагатимуться замінити американський долар як резервну валюту. Це сталося напередодні його рішення щодо введення 25%-их мит на товари з Канади та Мексики.

"Ідея, що країни БРІКС намагаються відмовитися від долара, а ми сидимо і спостерігаємо, завершена. Ми вимагатимемо від цих, здавалося б, ворожих країн зобов'язання, що вони не створюватимуть нову валюту БРІКС і не підтримуватимуть жодну іншу валюту, щоб замінити могутній долар США. В іншому випадку вони зіткнуться з 100%-ми митами й повинні будуть попрощатися з можливістю продавати свою продукцію на чудову економіку США", – написав Трамп у власній соціальній мережі Truth Social та продублював наступного дня в Х.

Країни БРІКС вперше офіційно обговорили відмову від американського долара у 2014 році. На саміті БРІКС у Форталезі (Бразилія) було оголошено про створення Нового банку розвитку (НБР), який мав стати альтернативою Світовому банку та Міжнародному валютному фонду.

Це рішення приймалося на тлі зростаючої політичної напруги, зокрема після накладення санкцій на Росію через анексію Криму у 2014 році. Така ситуація підштовхнула країни БРІКС до пошуку механізмів, що зменшили б їхню залежність від долара США та західних фінансових інституцій.

Останній раз заяви про намір відмовитися від використання американського долара та створити власну валюту прозвучали на саміті в російській Казані наприкінці жовтня 2024 року. Відреагувавши на це, у листопаді Трамп опублікував майже ідентичне повідомлення: "Ідея, що країни БРІКС намагаються відмовитися від долара, поки ми стоїмо і спостерігаємо, завершена".

Чи реальна відмова від долара країнами БРІКС

У тому, що Трамп переміг без бою, адже країни БРІКС не будуть створювати власну валюту, переконаний Сергій Фурса, заступник директора з питань торгівлі цінними паперами інвестиційної компанії Dragon Capital.

"Від цієї ідеї відмовилися самі країни БРІКС, тому що вона принципово не реалізується. З Китаєм у Трампа окрема історія, яка йде ще з першого терміну його президентства, коли розпочалася торгова війна, було підняття мит, і зараз це обговорюється. Щодо того, чи можуть такі кроки з його боку вдарити й по економіці США? Безумовно, вони вдарять. У будь-якому разі, введення мит призводить до прискорення інфляції, що є руйнівним зараз для будь-якої економіки, у тому числі американської", – зазначає Фурса.

Думку про недоцільність створення країнами БРІКС власної валюти також поділяє фінансовий аналітик Андрій Шевчишин. Міць цього блоку наразі полягає в одному ключовому гравці – Китаї. Тому, за словами Шевчишина, більш доречним було б не створення нової валюти, а ширше використання китайського юаня в розрахунках між країнами.

"В юаня є великий мінус – курс валюти фактично контролюється Центральним банком, який підтримує його на фіксованому рівні. І вони можуть змінити курс в будь-який момент, і це не викликає особливих запитань. Звісно, багато країн використовують юань, і Китай активно просуває свої проєкти в Латинській Америці, на Близькому Сході, в Африці та Азії, закликаючи працювати з цією валютою. Юань дійсно займає третє місце серед валют у світі за використанням, після долара та євро, хоча його частка поступово зменшується", – пояснює в коментарі РБК-Україна Андрій Шевчишин.

При цьому він додає, що якби навіть Трамп вирішив ввести 100%-ві мита, то невідомо, як буде розподілятися вплив тарифного навантаження серед країн учасниць БРІКС. Якщо за рівнем ВВП, то в такому разі найбільше постраждає саме Піднебесна.

"Китай може реалізовувати свою політику через свій національний юань, а не через іншу валюту. Тому, на мою думку, ми навряд чи побачимо валюту БРІКС. Якщо цього все ж не станеться, то, ймовірно, це просто стратегічний хід, який дозволяє країнам БРІКС продовжувати обговорення і вести перемовини, зокрема з Китаєм", – зауважує Шевчишин.

Про відсутність планів щодо запровадження власної валюти вже повідомив член парламенту Індії Шаші Тарур, який заявив, що "не існує планів запровадження альтернативи американському долару". А також прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, за словами якого країни БРІКС говорять лише про створення спільних інвестиційних платформ.

Важливість долара у світовій економці

Після Другої світової війни долар замінив фунт стерлінгів як світову резервну валюту, і сьогодні він становить більш ніж половину світових валютних резервів. Це зробило долар символом фінансової та політичної домінації Сполучених Штатів Америки у світі.

"Відмова від долара є надзвичайно небезпечною для США, тому що Бреттон-Вудська угода фактично перевела світ на доларову систему. Борги, фінансові зв'язки та багато чого іншого прив'язано до долара. Більшість країн зберігає свої резерви в доларових активах, адже американський фінансовий ринок є найбільшим у світі й пропонує безліч можливостей для інвестування", – каже фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Він уточнює, що в разі втрати доларом позиції, це поставить під загрозу здатність США управляти своїм борговим навантаженням. За його словами, торік лише обслуговування боргу Сполученим Штатам обходилося в 1 трильйон доларів.

"Це велика сума, і управляти нею стане складно, якщо США втратять контроль над доларом. Вони залучають кошти новими позиками, але що робити, якщо долар ослабне? Тому Трамп наполягає на зниженні ставки ФРС, що може стимулювати економіку та кредитування, але також знизить вартість боргів", – додає Шевчишин.

Федеральна резервна система оцінює, що в період з 1999 по 2019 рік долар складав 96% міжнародних торгових операцій в Америці, 74% в Азії та 79% в інших частинах світу. У глобальному масштабі банки використовували долари для приблизно 60% своїх депозитів і кредитів. А на ринку валют сьогодні долар є частиною майже 90% усіх транзакцій.