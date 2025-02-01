Победил без боя. Почему Трамп угрожает пошлинами странам БРИКС и в безопасности ли доллар

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БРИКС – это межправительственная организация, которую основали в 2009 году. Сначала в ее состав входили Бразилия, Россия, Индия и Китай, но впоследствии к группе присоединились еще шесть стран. Общий валовой внутренний продукт всех стран-участниц занимает более четверти мирового ВВП, а наибольшую часть – Китай. Группа представляет почти половину населения мира и считается аналогом G7.

Почему Трамп начал угрожать высокими пошлинами

В четверг, 30 января, президент США Дональд Трамп снова пригрозил наложить 100%-е тарифы на страны БРИКС, если они будут пытаться заменить американский доллар в качестве резервной валюты. Это произошло накануне его решения о введении 25%-ых пошлин на товары из Канады и Мексики.

"Идея, что страны БРИКС пытаются отказаться от доллара, а мы сидим и наблюдаем, завершена. Мы будем требовать от этих, казалось бы, враждебных стран обязательства, что они не будут создавать новую валюту БРИКС и не будут поддерживать никакую другую валюту, чтобы заменить могущественный доллар США. В противном случае они столкнутся со 100%-ми пошлинами и должны будут попрощаться с возможностью продавать свою продукцию на замечательную экономику США", – написал Трамп в собственной социальной сети Truth Social и продублировал на следующий день в Х.

Страны БРИКС впервые официально обсудили отказ от американского доллара в 2014 году. На саммите БРИКС в Форталезе (Бразилия) было объявлено о создании Нового банка развития (НБР), который должен был стать альтернативой Всемирному банку и Международному валютному фонду.

Это решение принималось на фоне растущего политического напряжения, в частности после наложения санкций на Россию из-за аннексии Крыма в 2014 году. Такая ситуация подтолкнула страны БРИКС к поиску механизмов, которые уменьшили бы их зависимость от доллара США и западных финансовых институтов.

Последний раз заявления о намерении отказаться от использования американского доллара и создать собственную валюту прозвучали на саммите в российской Казани в конце октября 2024 года. Отреагировав на это, в ноябре Трамп опубликовал почти идентичное сообщение: "Идея, что страны БРИКС пытаются отказаться от доллара, пока мы стоим и наблюдаем, завершена".

Реален ли отказ от доллара странами БРИКС

В том, что Трамп победил без боя, ведь страны БРИКС не будут создавать собственную валюту, убежден Сергей Фурса, заместитель директора по вопросам торговли ценными бумагами инвестиционной компании Dragon Capital.

"От этой идеи отказались сами страны БРИКС, потому что она принципиально не реализуется. С Китаем у Трампа отдельная история, которая идет еще с первого срока его президентства, когда началась торговая война, было поднятие пошлин, и сейчас это обсуждается. Относительно того, могут ли такие шаги с его стороны ударить и по экономике США? Безусловно, они ударят. В любом случае, введение пошлин приводит к ускорению инфляции, что является разрушительным сейчас для любой экономики, в том числе американской", – отмечает Фурса.

Мнение о нецелесообразности создания странами БРИКС собственной валюты также разделяет финансовый аналитик Андрей Шевчишин. Мощь этого блока сейчас заключается в одном ключевом игроке – Китае. Поэтому, по словам Шевчишина, более уместным было бы не создание новой валюты, а более широкое использование китайского юаня в расчетах между странами.

"У юаня есть большой минус – курс валюты фактически контролируется Центральным банком, который поддерживает его на фиксированном уровне. И они могут изменить курс в любой момент, и это не вызывает особых вопросов. Конечно, многие страны используют юань, и Китай активно продвигает свои проекты в Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Африке и Азии, призывая работать с этой валютой. Юань действительно занимает третье место среди валют в мире по использованию, после доллара и евро, хотя его доля постепенно уменьшается", – поясняет в комментарии РБК-Украина Андрей Шевчишин.

При этом он добавляет, что если бы даже Трамп решил ввести 100%-ные пошлины, то неизвестно, как будет распределяться влияние тарифной нагрузки среди стран участниц БРИКС. Если по уровню ВВП, то в таком случае больше всего пострадает именно Поднебесная.

"Китай может реализовывать свою политику через свой национальный юань, а не через другую валюту. Поэтому, по моему мнению, мы вряд ли увидим валюту БРИКС. Если этого все же не произойдет, то, вероятно, это просто стратегический ход, который позволяет странам БРИКС продолжать обсуждение и вести переговоры, в частности с Китаем", – отмечает Шевчишин.

Об отсутствии планов по введению собственной валюты уже сообщил член парламента Индии Шаши Тарур, который заявил, что "не существует планов введения альтернативы американскому доллару". А также пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, по словам которого страны БРИКС говорят лишь о создании совместных инвестиционных платформ.

Важность доллара в мировой экономке

После Второй мировой войны доллар заменил фунт стерлингов в качестве мировой резервной валюты, и сегодня он составляет более половины мировых валютных резервов. Это сделало доллар символом финансовой и политической доминации Соединенных Штатов Америки в мире.

"Отказ от доллара является чрезвычайно опасным для США, потому что Бреттон-Вудское соглашение фактически перевело мир на долларовую систему. Долги, финансовые связи и многое другое привязано к доллару. Большинство стран хранит свои резервы в долларовых активах, ведь американский финансовый рынок является крупнейшим в мире и предлагает множество возможностей для инвестирования", – говорит финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Он уточняет, что в случае потери долларом позиции, это поставит под угрозу способность США управлять своей долговой нагрузкой. По его словам, в прошлом году только обслуживание долга Соединенным Штатам обходилось в 1 триллион долларов.

"Это большая сумма, и управлять ею станет сложно, если США потеряют контроль над долларом. Они привлекают средства новыми займами, но что делать, если доллар ослабнет? Поэтому Трамп настаивает на снижении ставки ФРС, что может стимулировать экономику и кредитование, но также снизит стоимость долгов", – добавляет Шевчишин.

Федеральная резервная система оценивает, что в период с 1999 по 2019 год доллар составлял 96% международных торговых операций в Америке, 74% в Азии и 79% в других частях мира. В глобальном масштабе банки использовали доллары для примерно 60% своих депозитов и кредитов. А на рынке валют сегодня доллар является частью почти 90% всех транзакций.