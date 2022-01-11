Переметнулся к боевикам "ДНР". Бывшему сотруднику СБУ заочно дали 10 лет тюрьмы

Сообщается, что приговор касается бывшего сотрудника СБУ из Донецка, который в июле 2014 присоединился к городскому отделу "Министерства государственной безопасности ДНР" в оккупированной Макеевке.

По данным следствия, он проводил подрывную деятельность против Вооруженных сил Украины, СБУ и других формирований, которые принимали участие в антитеррористической операции на территории Донецкой области.

Кроме того, осужденный вербовал новых работников "МГБ" и гражданских для сбора информации об участниках АТО и ООС. Он также преследовал жителей за содействие правоохранительным и другим государственным органам Украины.

Суд признал его виновным в участии в террористической группе или террористической организации. Осужденный скрывается в отдельных районах Донецкой области, он объявлен в розыск.