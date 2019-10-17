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Экс-сотрудника СБУ заочно приговорили к 12 годам за работу на "ДНР"

Новости » Происшествия    17.10.2019 - 17:19
Экс-сотрудника СБУ заочно приговорили к 12 годам за работу на "ДНР"
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Бывший сотрудник СБУ перешел на сторону "республик Донбасса"

Бывшего сотрудника Службы безопасности Украины, который принимал участие в деятельности террористической организации "Донецкая народная республика", заочно приговорили к 12 годам лишения свободы. Об этом говорится в сообщении СБУ в Facebook.

Сообщается, что в 2014 году бывший руководитель одного из городских отделений СБУ присоединился к "ДНР" и возглавил подразделение "министерства государственной безопасности" в оккупированной Макеевке. Кроме того, он активно противостоял силам антитеррористической операции.

"(Он, - ред.) … подыскивал местных граждан, которых под давлением и угрозами заставлял собирать информацию о военнослужащих Вооруженных сил Украины и СБУ. В случае отказа сотрудничать он подвергал людей пыткам и угрожал им заключением", - говорится в сообщении.

Суд приговорил обвиняемого, который находится в розыске, к 12 годам лишения свободы за создание террористической группы или организации.

Экс-сотрудника СБУ заочно приговорили к 12 годам за работу на &quot;ДНР&quot;

Напомним, ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины расследует возможную работу бывшего заместителя министра экономики на российские спецслужбы.

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