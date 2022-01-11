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Переметнувся до бойовиків "ДНР". Колишньому співробітнику СБУ заочно дали 10 років в'язниці

Автор: Ілона Свиридова

Шевченківський районний суд Чернівців заочно засудив колишнього співробітника Служби безпеки України, який перейшов на бік бойовиків так званої "Донецької народної республіки", 10 років в'язниці. Його оголошено в розшук.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт СБУ

Повідомляється, що вирок стосується колишнього співробітника СБУ з Донецька, який в липні 2014 приєднався до міського відділу "Міністерства державної безпеки ДНР" в окупованій Макіївці.

За даними слідства, він проводив підривну діяльність проти Збройних сил України, СБУ та інших формувань, які брали участь в антитерористичній операції на території Донецької області.

Крім того, засуджений вербував нових працівників "МДБ" і цивільних для збору інформації про учасників АТО і ООС. Він також переслідував мешканців через сприяння правоохоронним та іншим державним органам України.

Суд визнав його винним в участі в терористичній групі або терористичній організації. Засуджений переховується в окремих районах Донецької області, його оголошено в розшук.

Нагадаємо, у жовтні 2019 року заочно засудили до 12 років в'язниці колишнього співробітника СБУ, який очолив підрозділ"МДБ ДНР" в окупованій Макіївці.

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Служба безпеки УкраїниДНР