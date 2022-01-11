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Переметнулся к боевикам "ДНР". Бывшему сотруднику СБУ заочно дали 10 лет тюрьмы

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Черновцы, Вторник 11 января 2022 14:17
Переметнулся к боевикам "ДНР". Бывшему сотруднику СБУ заочно дали 10 лет тюрьмы Фото: СБУ заочно преследует предателей из рядов спецслужбы (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Шевченковский районный суд Черновцов заочно приговорил бывшего сотрудника Службы безопасности Украины, который перешел на сторону боевиков так называемой "Донецкой народной республики", 10 лет тюрьмы. Он объявлен в розыск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт СБУ

Сообщается, что приговор касается бывшего сотрудника СБУ из Донецка, который в июле 2014 присоединился к городскому отделу "Министерства государственной безопасности ДНР" в оккупированной Макеевке.

По данным следствия, он проводил подрывную деятельность против Вооруженных сил Украины, СБУ и других формирований, которые принимали участие в антитеррористической операции на территории Донецкой области.

Кроме того, осужденный вербовал новых работников "МГБ" и гражданских для сбора информации об участниках АТО и ООС. Он также преследовал жителей за содействие правоохранительным и другим государственным органам Украины.

Суд признал его виновным в участии в террористической группе или террористической организации. Осужденный скрывается в отдельных районах Донецкой области, он объявлен в розыск.

Напомним, в октябре 2019 года заочно приговорили к 12 годам тюрьмы бывшего сотрудника СБУ, который возглавил подразделение "МГБ ДНР" в оккупированной Макеевке.

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Служба безопасности Украины ДНР
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