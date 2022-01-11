Переметнулся к боевикам "ДНР". Бывшему сотруднику СБУ заочно дали 10 лет тюрьмы
Шевченковский районный суд Черновцов заочно приговорил бывшего сотрудника Службы безопасности Украины, который перешел на сторону боевиков так называемой "Донецкой народной республики", 10 лет тюрьмы. Он объявлен в розыск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт СБУ
Сообщается, что приговор касается бывшего сотрудника СБУ из Донецка, который в июле 2014 присоединился к городскому отделу "Министерства государственной безопасности ДНР" в оккупированной Макеевке.
По данным следствия, он проводил подрывную деятельность против Вооруженных сил Украины, СБУ и других формирований, которые принимали участие в антитеррористической операции на территории Донецкой области.
Кроме того, осужденный вербовал новых работников "МГБ" и гражданских для сбора информации об участниках АТО и ООС. Он также преследовал жителей за содействие правоохранительным и другим государственным органам Украины.
Суд признал его виновным в участии в террористической группе или террористической организации. Осужденный скрывается в отдельных районах Донецкой области, он объявлен в розыск.
Напомним, в октябре 2019 года заочно приговорили к 12 годам тюрьмы бывшего сотрудника СБУ, который возглавил подразделение "МГБ ДНР" в оккупированной Макеевке.