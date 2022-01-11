Переметнувся до бойовиків "ДНР". Колишньому співробітнику СБУ заочно дали 10 років в'язниці

Шевченківський районний суд Чернівців заочно засудив колишнього співробітника Служби безпеки України, який перейшов на бік бойовиків так званої "Донецької народної республіки", 10 років в'язниці. Його оголошено в розшук.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт СБУ

Повідомляється, що вирок стосується колишнього співробітника СБУ з Донецька, який в липні 2014 приєднався до міського відділу "Міністерства державної безпеки ДНР" в окупованій Макіївці.

За даними слідства, він проводив підривну діяльність проти Збройних сил України, СБУ та інших формувань, які брали участь в антитерористичній операції на території Донецької області.

Крім того, засуджений вербував нових працівників "МДБ" і цивільних для збору інформації про учасників АТО і ООС. Він також переслідував мешканців через сприяння правоохоронним та іншим державним органам України.

Суд визнав його винним в участі в терористичній групі або терористичній організації. Засуджений переховується в окремих районах Донецької області, його оголошено в розшук.