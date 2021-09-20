Масштабное перемещение техники и запрет беспилотников: в Украине пройдут военные учения

В связи с чем, в ведомстве обращаются к гражданам с просьбой придерживаться мер безопасности в местах проведения учений и сохранять спокойствие.

В пресс-центре также напоминают об ответственности за ведение фото- или видеосъемки военной техники, режимных военных объектов ВСУ и попытки проникновения на их территорию.

Кроме того, в районе проведения учений, над воинскими частями, объектами и полигонами все пролеты беспилотных летательных аппаратов будут приостановлены.

Так, лица, которые осуществляли запуск или руководили этими БПЛА, будут задержаны и привлечены к ответственности.