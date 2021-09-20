Масштабне переміщення техніки та заборона безпілотників: в Україні пройдуть військові навчання

У зв'язку з чим, у відомстві звертаються до громадян з проханням дотримуватися заходів безпеки в місцях проведення навчання та зберігати спокій.

У прес-центрі також нагадують про відповідальність за ведення фото- чи відеозйомки військової техніки, режимних військових об’єктів ЗСУ та спроби проникнення на їх територію.

Крім того, в районі проведення навчань, над військовими частинами, об’єктами та полігонами всі прольоти безпілотних літальних апаратів будуть припинені.

Так, особи, які здійснювали запуск або керували цими БПЛА, будуть затримані та притягнуті до відповідальності.