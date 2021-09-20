Жителей Львовской области предупредили о проверке документов и ограничении движения: причина

Служба безопасности Украины проведет антитеррористические учения во Львовской области с 29 по 30 сентября. В рамках чего возможно ограничение движения транспорта и пешеходов, а также проверка вещей и документов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Так, во время учений возможно временное введение особого режима в Яворовском районе, а именно:

ограничение или запрет движения транспортных средств и пешеходов,

проверка документов, удостоверяющих личность,

обзор личных вещей и автомобилей.

СБУ обращается к местным жителям с просьбой иметь во время передвижения по региону документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справку об обучении и т.д.).

Между тем, в ведомстве просят жителей и гостей Яворовского района с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей.

Кроме того, к гражданам обращаются с просьбой, в случае обнаружения подозрительных предметов или средств поражения обращаться по номерам "горячей линии" УСБУ во Львовской области (032) 261-61-42, или звонить -102.