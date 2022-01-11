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Перемещается по стенам. В Британии создали робота с возможностями "спайдер-мена"

Автор: Сергей Пышкин

Компания HausBots вместе с британским Университетом Уорвика разработала робота, который способен перемещаться по стенам. Он получил название НВ1.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Coventry Live.

Главной целью разработки является уменьшение количества травмированных или погибших людей в результате падения на рабочем месте.

Робот способен подниматься по вертикальной поверхности и может быть привлечен для выполнения всевозможных задач:

  • инспекции зданий;
  • съемки;
  • покраски поверхностей.

В то же время он может перевозить до 6 кг груза, а радиус дистанционного управления им составляет 30 м.

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Великобритания