Переміщається по стінах. У Британії створили робота з можливостями "спайдер-мена"

Компанія HausBots разом з британським Університетом Ворвіка розробила робота, який здатний переміщатися по стінах. Він отримав назву НВ1.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Coventry Live.
Головною ціллю розробки є зменшення кількості травмованих або ж загиблих людей у результаті падіння на робочому місці.
Робот здатний підійматися по вертикальній поверхні й може бути залучений для виконання усіляких завдань:
Водночас він може перевозити до 6 кг вантажу, а радіус дистанційного керування ним становить 30 м.