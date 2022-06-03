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Переменная облачность и значительные дожди на западе Украины: погода на завтра

Фото: переменная облачность и значительные дожди на западе Украины (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Завтра, 4 июня, в большинстве регионов Украины ожидается переменная облачность. Днем в западных областях возможны дожди.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Украинского гидрометеорологического центра.

В западных областях ожидаются:

  • кратковременные дожди;
  • грозы;
  • град;
  • шквалы 15-20 м/с.

В Карпатах местами также возможны дожди.

"Температура в западных и северных областях ночью +8 - +13 днем +21 - +26, в Карпатах +11 - +16 на остальной территории ночью +12 - +17, на побережье морей до +20, днем +25 - +30", - добавляет пресс-служба.

Фото: переменная облачность и значительные дожди на западе Украины (facebook.com/UkrHMC)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в ближайшие сутки некоторые из регионов Украины накроет сильным штормовым ветром, который пригонит ночные грозы во многие области.

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