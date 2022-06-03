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Мінлива хмарність й значні дощі на заході України: погода на завтра

Фото: мінлива хмарність й значні дощі на заході України (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 4 червня, в більшості регіонів України очікується мінлива хмарність. Вдень в західних областях можливі дощі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Українського гідрометеорологічного центру.

В західних областях очікуються:

  • короткочасні дощі;
  • грози;
  • град;
  • шквали 15-20 м/с.

В Карпатах місцями також можливі дощі.

"Температура у західних та північних областях вночі +8 - +13, вдень +21 - +26, в Карпатах +11 - +16, на решті території вночі +12 - +17, на узбережжі морів до +20, вдень +25 - +30", - додає пресслужба.

Фото: мінлива хмарність й значні дощі на заході України (facebook.com/UkrHMC)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що найближчої доби деякі з регіонів України накриє сильним штормовим вітром, який прижене нічні грози в багато областей.

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