Переменная облачность и значительные дожди на западе Украины: погода на завтра

Завтра, 4 июня, в большинстве регионов Украины ожидается переменная облачность. Днем в западных областях возможны дожди.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Украинского гидрометеорологического центра.

Фото: переменная облачность и значительные дожди на западе Украины (facebook.com/UkrHMC)

"Температура в западных и северных областях ночью +8 - +13 днем +21 - +26, в Карпатах +11 - +16 на остальной территории ночью +12 - +17, на побережье морей до +20, днем +25 - +30", - добавляет пресс-служба.

В Карпатах местами также возможны дожди.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в ближайшие сутки некоторые из регионов Украины накроет сильным штормовым ветром, который пригонит ночные грозы во многие области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.