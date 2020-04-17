Переменная облачность и потепление: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине 17 апреля будет теплая, температура воздуха днем будет колебаться от +12 до +21. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

В западных областях сегодня переменная облачность, днем будет +14+18, а ночью +3+6. На севере тоже тепло, днем будет +10+13, а ночью +3+5. В восточных областях температура воздуха днем составит +13+16, а ночью +5+7. В центральных областях переменная облачность, днем будет +12+17, а ночью +4+6. На юге страны сегодня тепло, днем будет +17+21, а ночью +5+9.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня тепло. Днем будет +12+14, а ночью +4+6.

Напомним, в конце этой недели погода будет достаточно прохладной, местами будет моросить, а в некоторых областях синоптики прогнозируют сильные дожди. На Пасху сильный дождь ожидается в Николаевской, Одесской и Херсонской областях.

Также в Закарпатской области из-за резкого похолодания на известном курорте Драгобрат выпало до 10 сантиметров снега