ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Переложила ответственность на людей: Португалия отменяет почти все COVID-ограничения

Новина українською →
Португалия, Четверг 23 сентября 2021 20:16
Переложила ответственность на людей: Португалия отменяет почти все COVID-ограничения Фото: Португалия отменяет почти все ограничения COVID (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Правительство Португалии приняло решение отменить большинство карантинных ограничений. Те правила, что и в дальнейшем будут действовать в стране - останутся на ответственности ее граждан.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Поскольку большинство ограничений, налагаемых законом, исчезают, мы вступаем в фазу, основанную на ответственности каждого", - заявил премьер-министр страны Антониу Кошта.

В конце концов, некоторые из ограничений в стране остаются и в дальнейшем, а именно:

  • ношение защитных масок в общественном транспорте;
  • ношение защитных масок на крупных мероприятиях;
  • ношение защитных масок в домах престарелых;
  • ношение защитных масок в больницах;
  • ношение защитных масок в торговых центра и гипермаркетах.

Сегодня в Португалии вакцинировано 8,5 млн человек, что составляет 83,4% от всего населения.

Также с 1 октября восстановят работу ночных клубов и баров, которые были закрыты с марта 2020 года, однако посетителям придется иметь при себе сертификаты о вакцинации, или же негативный тест на выявление коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Португалия Коронавирус
NEWS
Ученые рассчитали пик четвертой волны COVID-19 в Украине
Ученые рассчитали пик четвертой волны COVID-19 в Украине
DAILY
Акцизы, рента и земля. Кому и на что Рада повысит налоги
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Акцизы, рента и земля. Кому и на что Рада повысит налоги