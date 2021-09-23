Переклала відповідальність на людей: Португалія скасовує майже усі COVID-обмеження
Уряд Португалії прийняв рішення скасувати більшість карантинних обмежень. Ті правила, що й надалі діятимуть в країні - залишаться на відповідальності її громадян.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
"Оскільки більшість обмежень, що накладаються законом, зникають, ми вступаємо в фазу, що заснована на відповідальності кожного", - заявив прем’єр-міністр країни Антоніу Кошта.
Зрештою, деякі з обмежень в країні залишаються й надалі, а саме:
- носіння захисних масок в громадському транспорті;
- носіння захисних масок на великих заходах;
- носіння захисних масок в будинках для літніх людей;
- носіння захисних масок в лікарнях;
- носіння захисних масок в торгових центра та гіпермаркетах.
Сьогодні в Португалії вакциновано 8,5 млн осіб, що становить 83,4% від усього населення.
Також з 1 жовтня відновлять роботу нічних клубів й барів, які були зачинені з березня 2020 року, однак відвідувачам доведеться мати при собі цифрові сертифікати про вакцинацію, або ж негативний тест на виявлення коронавірусу.