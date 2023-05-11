Переломний момент. Що відомо про ракети Storm Shadow і як вони можуть посилити ЗСУ

Дальнобійні ракети для України

Про передачу кількох крилатих ракет Storm Shadow повідомив телеканал CNN. Видання зазначає, що тепер Україна отримала додаткові можливості для ударів російськими тилами на окупованій території.

За словами неназваного західного чиновника, українська сторона запевнила Лондон у тому, що не битиме по території РФ. Відповідно, можна припустити, що Сили оборони будуть застосовувати їх по об'єктах на Півдні та Сході, а також у Криму.

Зазначимо, дальність ураження до 290 кілометрів дозволить працювати по цілям на всій окупованій території, аж до Кримського мосту. Для наочності радник Комісії США з безпеки в Європі Пол Массаро у своєму Twitter показав, куди ці ракети можуть дістати.

Фото: куди можуть дістати ракети Storm Shadow (twitter.com/apmassaro3)

CNN із посиланням на високопоставленого військового представника США пише, що Storm Shadow "змінюють правила гри з точки зору дальності" і дають Україні ті можливості, про які вона просила з початку повномасштабної війни. Оскільки в даний час отримані зразки озброєння здатні вражати цілі на відстані близько 80 кілометрів.

Видання наголошує, що передача ракет відбувається у той час, коли українські сили готуються до контрнаступу. І це не вперше, коли Великобританія випереджає США у постачанні певних видів озброєнь. До цього вона першою оголошувала про відправку танків західного зразка - Challenger 2.

Британський міністр оборони Бен Воллес ще у грудні 2022 року не виключав можливості передачі авіаційних ракет. Проте The Times з посиланням на експертів писало про те, що це малоймовірно, оскільки відправка озброєнь більшої дальності, ніж дає США, поставить Вашингтон у незручне становище.

Але вже в лютому прем'єр-міністр Ріші Сунак на Мюнхенській безпековій конференції натякнув на надання Storm Shadow. А нещодавній витік секретних документів США підтвердив плани Лондона.

Зазначимо, станом на зараз українська сторона не підтвердила отримання нової зброї. Однак Воллес, виступаючи сьогодні у британській Палаті громад, фактично зняв усі питання.

"Росія повинна визнати, що тільки їхні дії призвели до того, що такі системи, як Storm Shadow були надані Україні. На мою думку, як міністра оборони, це вивірена, пропорційна відповідь на ескалацію з боку РФ", - додав він.

Що відомо про Storm Shadow

Storm Shadow/SCALP - це авіаційна крилата ракета класу "повітря-земля" дальньої дії. Вона призначена для подолання систем протиповітряної оборони (ППО) та знищення стаціонарних об'єктів. Тобто можливими цілями можуть бути командні пункти, аеродроми, порти, інфраструктура, склади боєприпасів, кораблі та підводні човни, мости та інші стратегічні об'єкти.

Ракета здатна працювати вдень і вночі за будь-яких погодних умов. Вона має систему планування складних місій.

Розробка тривала з другої половини 1990-х років, у 2003 році Storm Shadow/SCALP були прийняті на озброєння Франції та Великобританії. На сьогодні серед країн-операторів також Італія, Греція, Єгипет, Катар, ОАЕ та Саудівська Аравія.

Бойове хрещення пройшли у військових конфліктах в Іраку та Лівії. Використовувалися британською та французькою авіацією під час ударів по бойовиках "Ісламської держави" у Дамаску та Хомсі (Сирія), а також саудівськими ВПС у Ємені.

Storm Shadow інтегровані в системи озброєння бойових літаків Eurofighter Typhoon, Dassault Rafale, Panavia Tornado та Dassault Mirage 2000.

Технічні характеристики:

вага - 1300 кг

довжина - 5,1 м

розмах крила - 2,8 м

силова установка - турбореактивний двигун Turmobeca Microturbo TRI 60-30

маршова навігація - інерційна, GPS, відстеження рельєфу місцевості

кінцеве наведення - інфрачервоне самонаведення та автоматичне розпізнавання мети (ATR)

бойова частина - тандемна, вибухова/проникна

операційна дальність - 560 км (у експортної версії SCALP - до 290 км)

висота польоту - 30-40 м

швидкість - 1000 км/год

Як пише профільний портал Defence Express, для прориву ППО ракети Storm Shadow використовують маловисотний політ на дозвуковій швидкості. За точність відповідають інерційна та супутникова система навігації, а також режим порівняння еталонного зображення з наявним - DSMAC. На завершальній ділянці траєкторії ракета скидає носовий обтічник, під яким знаходиться тепловізійна камера, зображення з якої обробляється для максимально точного ураження цілі.

Як Україна може застосовувати Storm Shadow

Відомо, що під застосування цих ракет у Польщі проводили модернізацію бомбардувальників Су-24М. Раніше британське видання The Times писало, що Storm Shadow можуть бути встановлені на українських винищувачах радянського виробництва.

Фото: ЗМІ пишуть, що Storm Shadow може бути встановлений на українських бойових літаках (commons.wikimedia.org/user David Monniaux)

Військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко каже, що важко відповісти на питання, чи зможуть українські літаки розкрити всі можливості цих ракет.

"Справа в тому, що майже всі ракети західного виробництва адаптовані в першу чергу під архітектуру західних літаків. І з моменту, як ця ракета буде встановлена на пілон (конструктивний елемент літака - ред.) і до самого пуску та знищення мети, вона інтегрована і управляється саме цим літаком. Це єдина система. Я не можу говорити про те, що інтеграція Storm Shadow у радянські літаки може бути повноцінною", - розповів він у коментарі РБК-Україна.

У той же час він підкреслює, що йдеться про модифікацію з дальністю ураження до 290 км і бойовою частиною до 450 кг, яка потужніша, ніж навіть у американських ATACMS.

Таким чином, британські ракети можуть бути ефективними для знищення об'єктів противника в тилу. Але поки що також складно сказати, що це будуть за цілі. Ще один фактор - максимальна швидкість.

"Це дозвукова ракета, її швидкість менша за 1 Мах, що робить її вразливою для ешелонованої ППО. Тобто її доцільно використовувати, коли ППО противника буде неефективною. Тому попередньо слід знищувати елементи протиповітряної оборони противника. Якщо це буде зроблено, то вона зможе успішно наносити удари по тилах, що позитивно позначиться на українському контрнаступі", - додав експерт.