Переломный момент. Что известно о ракетах Storm Shadow и как они могут усилить ВСУ

Дальнобойные ракеты для Украины

О передаче нескольких крылатых ракет Storm Shadow сообщил телеканал CNN. Издание отмечает, что теперь Украина получила дополнительные возможности для ударов по российским тылам на оккупированной территории.

По словам неназванного западного чиновника, украинская сторона заверила Лондон в том, что не будет бить по территории РФ. Соответственно, можно предположить, что Силы обороны будут применять их по объектам на Юге и Востоке, а также в Крыму.

Отметим, дальность поражения до 290 километров позволит работать по целям на всей оккупированной территории, вплоть до Крымского моста. Для наглядности советник Комиссии США по безопасности в Европе Пол Массаро в своем Twitter показал, куда эти ракеты могут достать.

Фото: куда могут достать ракеты Storm Shadow (twitter.com/apmassaro3)

CNN cо ссылкой на высокопоставленного военного представителя США пишет, что Storm Shadow "меняют правила игры с точки зрения дальности" и дают Украине те возможности, о которых она просила с начала полномасштабной войны. Поскольку в настоящее время полученные образцы вооружений способны поражать цели на расстоянии около 80 километров.

Издание подчеркивает, что передача ракет проходит в то время, когда украинские силы готовятся к контрнаступлению. И это не впервые, когда Великобритания опережает США в поставках определенных видов вооружений. До этого она первой объявляла об отправке танков западного образца - Challenger 2.

Британский министр обороны Бен Уоллес еще в декабре 2022 года не исключал возможность передачи авиационных ракет. Однако The Times со ссылкой на экспертов писало о том, что это маловероятно, поскольку отправка вооружений большей дальности, чем дает США, поставит Вашингтон в неудобное положение.

Но уже в феврале премьер-министр Риши Сунак на Мюнхенской конференции по безопасности намекнул на предоставление Storm Shadow. А недавняя утечка секретных документов США подтвердила планы Лондона.

Отметим, по состоянию на сейчас украинская сторона не подтвердила получение нового оружия. Однако Уоллес, выступая сегодня в британской Палате фактически снял все вопросы.

"Россия должна признать, что только их действия привели к тому, что такие системы, как Storm Shadow были предоставлены Украине. По моему мнению как министра обороны, это выверенный, пропорциональный ответ на эскалацию со стороны РФ", - добавил он.

Что известно о Storm Shadow

Storm Shadow/SCALP - это авиационная крылатая ракета класса "воздух-земля" дальнего действия. Она предназначена для преодоления систем противовоздушной обороны (ПВО) и уничтожения стационарных объектов. То есть возможными целями могут быть командные пункты, аэродромы, порты, инфраструктура, склады боеприпасов, корабли и подлодки, мосты и другие стратегические объекты.

Ракета способна работать днем и ночью в любых погодных условиях. Она имеет систему планирования сложных миссий.

Разработка продолжалась со второй половины 1990-х годов, в 2003 году Storm Shadow/SCALP были приняты на вооружение Франции и Великобритании. На сегодня в числе стран-операторов также Италия, Греция, Египет, Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия.

Боевое крещение прошли в военных конфликтах в Ираке и Ливии. Использовались британской и французской авиацией в ходе ударов по боевикам "Исламского государства" в Дамаске и Хомсе (Сирия), а также саудовскими ВВС в Йемене.

Storm Shadow интегрированы в системы вооружения боевых самолетов Eurofighter Typhoon, Dassault Rafale, Panavia Tornado и Dassault Mirage 2000.

Технические характеристики:

вес - 1300 кг

длина - 5,1 м

размах крыла - 2,8 м

силовая установка - турбореактивный двигатель Turmobeca Microturbo TRI 60-30

маршевая навигация - инерциальная, GPS, отслеживание рельефа местности

конечная наводка - инфракрасное самонаведение и автоматическое распознавание цели (ATR)

боевая часть - тандемная, взрывная/проницаемая

операционная дальность - 560 км (у экспортной версии SCALP - до 290 км)

высота полета - 30-40 м

скорость - 1000 км/ч

Как пишет профильный портал Defence Express, для прорыва ПВО ракеты Storm Shadow используют маловысотный полет на дозвуковой скорости. За точность отвечают инерциальная и спутниковая система навигации, а также режим сравнения эталонного изображения с имеющимся - DSMAC. На завершающем участке траектории ракета сбрасывает носовой обтекатель, под котором находится тепловизионная камера, изображение с которой обрабатывается для максимально точного поражения цели.

Как Украина может применять Storm Shadow

Известно, что под применение этих ракет в Польше проводили модернизацию бомбардировщиков Су-24М. Ранее британское издание The Times писало, что Storm Shadow могут быть установлены на украинских истребителях советского производства.

Фото: СМИ пишут, что Storm Shadow могут быть установлены на украинских боевых самолетах (commons.wikimedia.org/user David Monniaux)

Военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко говорит, что сложно ответить на вопрос, смогут ли украинские самолеты раскрыть все возможности этих ракет.

"Дело в том, что почти все ракеты западного производства адаптированы в первую очередь под архитектуру западных самолетов. И с момента, как эта ракета будет установлена на пилон (конструктивный элемент самолета, - ред.) и до самого пуска и уничтожения цели, она интегрирована и управляется именно этим самолетом. Это единая система. Я не могу говорить о том, что интеграция Storm Shadow в советские самолеты может быть полноценной", - рассказал он в комментарии РБК-Украина.

В тоже время он подчеркивает, что речь идет о модификации с дальностью поражения до 390 км и боевой частью до 450 кг, которая более мощная, чем даже у американских ATACMS.

Таким образом, британские ракеты могут быть эффективны для уничтожения объектов противника в тылу. Но пока также сложно сказать, что это будут за цели. Еще один фактор - максимальная скорость.

"Это дозвуковая ракета, ее скорость меньше 1 Маха, что делает ее уязвимой для эшелонированной ПВО. То есть ее целесообразно использовать, когда ПВО противника будет неэффективна. Поэтому предварительно следует уничтожать элементы противовоздушной обороны противника. Если это будет сделано, то она сможет успешно наносить удары по тылам, что положительно скажется на украинском контрнаступлении", - добавил эксперт.