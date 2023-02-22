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Перелом відбувся на Генасамблеї. Костін розповів, як змінювалася дискусія щодо трибуналу над РФ

Фото: генеральний прокурор Андрій Костін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Акимова, Єлизавета Драбкіна

Ще у вересні 2022 року жодна держава офіційно не підтримувала створення спецтрибуналу над Росією. Наразі все більше країн підтримують ідею, а невдовзі буде створено міжнародний центр розслідувань злочину агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на брифінг генерального прокурора Андрія Костіна.

Він нагадав, що ще в вересні жодна країна офіційно не була готова заявити про те, що вони підтримують трибунал.

За словами Костіна, перелом відбувся на полях Генасамблеї ООН, де була проведена велика конференція, під час якої деякі міністри закордонних справ сказали: "Так, будемо підтримувати".

"Але вже після 10 жовтня ця рішучість збільшилась. Зараз ми маємо так звану кооргрупу, яка підтримує створення трибуналу та обговорює механізми. Але це не тільки теоретичний дискурс", - сказав він.

Генпрокурор також зазначив, що дуже важлива подія відбулася 3 лютого під час візиту президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, коли на прес-конференції з Зеленським повідомили про створення міжнародного центру розслідувань злочину агресії.

Костін зазначив, що ця ідея виникла і раніше, вона буда підтримана керівництвом уряду Нідерландів. Також були залучені партнери з Брюсселю.

Костін зазначив, що координаційний центр для збору доказів російських злочинів, вчинених на території України буде працювати у Гаазі з українськими та міжнародними прокурорами.

Нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що обговорення створення спецтрибуналу для Росії вже зосереджено на механізмах реалізації такої ініціативи, а не на ідеї.

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