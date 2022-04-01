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Перекрытый город и подрыв гражданских на мине: что происходит в Сумской области

Фото: ситуация в Сумской области (facebook.com/Zhyvytskyy)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий рассказал об обстановке в регионе. Он отметил, что оккупанты устанавливают блокпосты на въездах в города, среди гражданских вчера были потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Дмитрия Живицкого.

По его словам, вокруг города Бурынь оккупанты установили блокпосты. Людей не пускают и не выпускают из населенного пункта. В области замечено активное перемещение вражеской военной техники.

Глава ОВА отметил, что вчера, 31 марта, среди гражданского населения были потери. Люди ехали на автомобиле и подорвались на мине. Один человек погиб, еще трое находятся в больнице.

Кроме того, российские захватчики расстреляли гражданского мужчину. Подробностей трагедии Живицкий не привел.

"Еще раз подчеркиваю: будьте бдительны по отношению к посторонним предметам, не подходите к вражеской технике, к сожженным автомобилям гражданским. Следуйте комендантскому часу. Будьте в безопасных местах во время сирен и сообщений о тревоге", - призвал жителей глава ОВА.

Напомним, в Тростянце российские оккупанты до смерти пытали гражданского. По этому факту возбуждено уголовное дело.

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