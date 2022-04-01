Перекрытый город и подрыв гражданских на мине: что происходит в Сумской области

По его словам, вокруг города Бурынь оккупанты установили блокпосты. Людей не пускают и не выпускают из населенного пункта. В области замечено активное перемещение вражеской военной техники.

Глава ОВА отметил, что вчера, 31 марта, среди гражданского населения были потери. Люди ехали на автомобиле и подорвались на мине. Один человек погиб, еще трое находятся в больнице.

Кроме того, российские захватчики расстреляли гражданского мужчину. Подробностей трагедии Живицкий не привел.

"Еще раз подчеркиваю: будьте бдительны по отношению к посторонним предметам, не подходите к вражеской технике, к сожженным автомобилям гражданским. Следуйте комендантскому часу. Будьте в безопасных местах во время сирен и сообщений о тревоге", - призвал жителей глава ОВА.