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Перекрите місто і підрив цивільних на міні: що відбувається в Сумській області

Фото: ситуація в Сумській області (facebook.com/Zhyvytskyy)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Голова Сумської обласної Військової адміністрації Дмитро Живицький розповів про обстановку в регіоні. Він зазначив, що окупанти встановлюють блокпости на в'їздах до міст, серед цивільних вчора були втрати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дмитра Живицького.

За його словами, навколо міста Буринь окупанти встановили блокпости. Людей не пускають і не випускають з населеного пункту. В області помічено активне переміщення ворожої військової техніки.

Глава ОВА зазначив, що вчора, 31 березня, серед цивільного населення були втрати. Люди їхали на автомобілі і підірвалися на міні. Одна людина загинула, ще троє перебувають у лікарні.

Крім того, російські загарбники розстріляли цивільного чоловіка. Подробиць трагедії Живицький не навів.

"Ще раз наголошую: будьте пильні по відношенню до сторонніх предметів, не підходьте до ворожої техніки, до спалених автомобілів цивільних. Дотримуйтесь комендантського часу. Будьте в безпечних місцях під час сирен і повідомлень про тривогу", - закликав жителів глава ОВА.

Нагадаємо, у Тростянці російські окупанти до смерті катували цивільного. За цим фактом порушено кримінальну справу.

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