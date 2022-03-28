В Тростянце оккупанты пытали гражданского. Прокуратура начала расследование
Российские оккупанты пытали до смерти гражданского во время оккупации Тростянца. Начато уголовно производство.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.
Согласно данным следствия, российские военные во время оккупации города Тростянец жестоко издевались над погибший мужчиной. Его тело с множественными травмами было обнаружено уже во время освобождения города 28 марта. Сейчас личность мужчины устанавливается.
Прокуратура начала уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.
"Досудебное расследование в уголовном производстве поручено следователям отделения полиции №1 (г. Тростянец) Ахтырского районного отдела полиции Главного управления Нацполіції в Сумской области", - пишет пресс-служба.
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