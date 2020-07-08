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На перекритому мосту в Києві стались сутички з поліцією, є затримані

Середа 08 липня 2020 оновлено 12:06
На перекритому мосту в Києві стались сутички з поліцією, є затримані
Фото: поліцейські (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Двох протестуючих затримали

У Києві на мосту Метро сталась сутичка між правоохоронцями та протестуючими, які перекрили рух транспорту. В результаті затримали двох осіб.

Про в коментарі РБК Україна повідомила прес-секретар Дніпровського районного управління поліції Києва Анна Шевчук.

Як вона зазначила, на місце події приїхали поліцейські, які намагались вести перемовини з протестуючими, але в ході цього між ними стався конфлікт.

"Двох найбільш активних активістів було відправлено до територіального відділу поліції", - розповіла вона.

На місце перекриття мосту Метро підігнали цілий автобус правоохоронців, які розганяють мітингувальників. Про перекриття тут: https://kyivoperativ.info/other/do-uvagi-vodi%D1%97v-7/

Опубліковано Киев Оперативный Середа, 8 липня 2020 р.

Станом на зараз, рух на мосту відновлено. Але, як повідомили в поліції, правоохоронці та протестуючі лишаються на місці події.

Нагадаємо, сьогодні зранку у Києві люди перекрили дорогу на мосту Метро, в результаті чого рух транспорту було заблоковано.

Зазначимо, в Києві вже декілька тижнів протестують інвестори банку "Аркада" за відновлення будівництва житлових комплексів, їхні акції були і під Офісом президента, і під КМДА.

Після цього, під час однієї з таких акції мер міста заявив, що звернувся до правоохоронців, щоб вони дати оцінку діям забудовника.

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