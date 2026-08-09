Перекриють до осені: у Києві з 10 серпня обмежать рух популярними проспектами

Як змінився рух у Києві на вихідних

Нагадуємо, що протягом серпня у столиці діє низка обмежень для транспорту, а на вихідних маршрути змінюють через ярмарки та ремонти.

Зокрема, цими вихідними у Києві змінили низку автобусних і тролейбусних маршрутів через проведення традиційних ярмарків, а також проведення дорожніх та аварійних робіт.

Крім того, з 7 до 10 серпня у столиці частково обмежили рух мостом Метро. Зміни у схемі проїзду на цій ділянці пов'язані з проведенням ремонтних робіт.