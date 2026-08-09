UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Перекриють до осені: у Києві з 10 серпня обмежать рух популярними проспектами

21:25 09.08.2026 Нд
2 хв
Столичним водіям доведеться коригувати звичні маршрути
aimg Сергій Козачук
Фото: у Києві від завтра обмежать рух популярними проспектами (kyivcity.gov.ua)

У Києві починаючи з 10 серпня частково обмежуватимуть рух транспорту проспектами Голосіївським та Романа Шухевича через проведення ремонтних робіт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Де і коли обмежуватимуть рух

Як зазначають у КК "Київавтодор", ремонтні роботи проходитимуть у Голосіївському та Деснянському районах столиці.

Голосіївський проспект - обмеження діятимуть із 10 серпня до 20 вересня.

Фахівці ремонтуватимуть ділянку від площі Голосіївської до вулиці Васильківської.

Фото: обмеження руху транспорту в Києві (kyivcity.gov.ua)

Проспект Романа Шухевича - рух частково обмежуватимуть із 10 серпня до 1 вересня.

Дорожники відновлюватимуть асфальтобетонне покриття на ділянці від вулиці Рональда Рейгана до перетину з вулицею Оноре де Бальзака. Роботи триватимуть щодня з 8:00 до 17:00.

Фото: обмеження руху транспорту в Києві (kyivcity.gov.ua)

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять водіїв враховувати обмеження під час планування своїх маршрутів.

Як змінився рух у Києві на вихідних

Нагадуємо, що протягом серпня у столиці діє низка обмежень для транспорту, а на вихідних маршрути змінюють через ярмарки та ремонти.

Зокрема, цими вихідними у Києві змінили низку автобусних і тролейбусних маршрутів через проведення традиційних ярмарків, а також проведення дорожніх та аварійних робіт.

Крім того, з 7 до 10 серпня у столиці частково обмежили рух мостом Метро. Зміни у схемі проїзду на цій ділянці пов'язані з проведенням ремонтних робіт.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київ