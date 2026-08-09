Перекроют до осени: в Киеве с 10 августа ограничат движение популярными проспектами

Как изменилось движение в Киеве на выходных

Напоминаем, что в течение августа в столице действует ряд ограничений для транспорта, а на выходных маршруты меняют из-за ярмарк и ремонтов.

В частности, в эти выходные в Киеве сменили ряд автобусных и троллейбусных маршрутов из-за проведения традиционных ярмарок, а также проведения дорожных и аварийных работ.

Кроме того, с 7 по 10 августа в столице частично ограничили движение по мосту Метро. Изменения в схеме проезда на этом участке связаны с проведением ремонтных работ.